Nu al 500 mensen die zaterdag in witte mars voor Jarne meelopen: “Toen ik die dader geblinddoekt in de combi zag, gingen mijn haren rechtop staan”

Merksplas

Voor familie, vrienden, inwoners van Merksplas en collega-supporters van Antwerp was het afgelopen weekend al duidelijk dat er een witte mars voor de betreurde Jarne (19) moest komen. Honderden mensen wandelen volgende zaterdag van het gemeentehuis naar het huis van Cindy, waar Jarne omkwam en zijn zus Shannon (22) zwaar verwond werd, om hun respect te tonen en aandacht te vragen voor zinloos geweld. “We leven in een maatschappij die verziekt is van jaloezie en haat, daar is dit nogmaals een voorbeeld van.”