Opnieuw baanbrekende beslissing: Amerikaans Hooggerechtshof staat bidden na schoolwedstrijd toe

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft maandag geoordeeld dat een American football-coach van een middelbare school het grondwettelijk recht heeft om na de wedstrijden zijn team voor te gaan in gebed op het veld. Daarmee draait het hof zestig jaar oude precedenten terug. Die verboden immers het bidden op openbare scholen tijdens schoolactiviteiten zoals sportwedstrijden.

In de zaak stonden de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van religie tegenover het grondwettelijk verbod op religieuze activiteiten in openbare scholen. De vrijheid van religie won. De zes conservatieve rechters van het hof stemden voor de beslissing, de drie ‘liberale’ rechters waren tegen.

Het was de derde beslissing in korte tijd waarin het hof met decennia oude rechtspraak brak. Afgelopen week breidde het hof al het recht op het buitenshuis dragen van vuurwapens uit en draaide het de beslissing Roe vs. Wade uit 1973 terug, waarin het recht op abortus grondwettelijke bescherming kreeg.