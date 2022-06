Hoofd Oekraïense inlichtingendienst: “Poetin is ernstig ziek en zal binnen twee jaar sterven”

“De Russische president Vladimir Poetin lijdt aan een ernstige ziekte, de verwachting is dat hij binnen de twee jaar zal sterven.” Dat heeft Kirilo Boedanov, het hoofd van de Oekraïense inlichtingendiensten, afgelopen weekend verklaard in een interview met USA Today.

Hoewel het Kremlin blijft benadrukken dat Poetin “in goede gezondheid” verkeert, doen de geruchten al langer de ronde dat de Russische president (zwaar) ziek zou zijn. Eerder deze maand bleek nog uit een Amerikaans onderzoeksrapport dat Poetin in april een behandeling voor vergevorderde kanker leek te hebben ondergaan.

Generaal-majoor Boedanov beweerde in mei ook al dat Poetin “erg ziek” was. “Hij verkeert in een zeer slechte psychologische en fysieke toestand”, zo luidde het toen. Diezelfde maand ontkende Sergei Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, de beweringen nog met klem. “Ik denk niet dat verstandige mensen bij Poetin tekenen van een ziekte of een kwaal kunnen zien”, aldus Lavrov. “De president verschijnt nog elke dag in het openbaar.”

Het Amerikaanse nieuwsmerk USA Today vermeldde bij het interview wel dat Boedanov geen bewijs leverde voor zijn verklaringen.

