Nederlandse boeren voeren opnieuw actie met tractoren op meerdere snelwegen

Nederlandse boeren voeren maandagmiddag op meerdere plekken in het land actie tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse regering. Op meerdere snelwegen, zoals de A67, de A28 en de A2, staan of rijden tractoren en kan het verkeer niet doorrijden.

In de buurt van Hoogeveen op de A28 gaat het om ongeveer 50 tractoren, en op de A2 bij Best om ongeveer 40. Boeren verzamelen zich ook bij Winterswijk in Gelderland. Wat ze precies gaan doen en waar ze naar op weg zijn, is nog niet bekend. Ook in het Noord-Brabantse Schaijk verzamelen boeren zich.

De Nederlandse overheid verwacht dat op verschillende plekken “kleine plukjes boeren de weg op gaan”. Woensdag ging het nog om een grote groep en ging het om massale hinder, aldus een woordvoerster van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. “Dat zie je beter aankomen.” Omdat het nu om kleine groepen gaat, raadt zij weggebruikers aan de snelheid aan te passen. “Als jij 100 kilometer per uur rijdt en een boer 40, is het verstandig je snelheid aan te passen.”