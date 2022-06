Jaar na overstromingen is 75 procent van de slachtoffers volledig vergoed

Van alle schadedossiers die werden geopend na de overstromingen is vandaag 90 procent quasi volledig afgehandeld. Zo werd al 75 procent slachtoffers volledig vergoed door hun verzekeraar voor het deel waarvoor ze verzekerd was. De overige vijftien procent van de verzekerden krijgt nog een resterend bedrag uitbetaald na voorlegging van facturen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

In totaal hebben de verzekeraars in de drie gewesten al 1,7 miljard euro uitbetaald. Gemiddeld gaat het om ongeveer 30.000 euro per dossier, al kan dat in de zwaar getroffen gebieden stevig oplopen.

“Ik denk dat het om een zeer correcte statistiek gaat. Onze verzekeraars hebben in die eerste periode dag en nacht gewerkt om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de schade en het leed van de verzekeraar”, stelt Hein Lannoy, CEO van Assuralia.

Tien procent van de dossiers moeten nog afgerond worden. Binnen deze dossiers lopen nog gesprekken over het totaalbedrag van de vergoedingen. De betrokkenen ontvingen al voorschotten, maar in deze gevallen staan de dossiers nog open omdat er nog bewijsstukken ontbreken, er meerdere expertises nodig zijn na afloop van het drogen van de gebouwen of omdat aannemers overbevraagd zijn.