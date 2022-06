Was beruchte moord op BBC-journaliste een vergissing? “Andere vrouw was mogelijk doelwit”

Meer dan 23 jaar nadat ze voor haar woning werd doodgeschoten, is nog altijd niet duidelijk wie er achter de moord op BBC-journaliste Jill Dando zit. Nieuwe documenten die zopas bij een rechtbank in Parijs werden ingediend, wijzen mogelijk wel op een onverwachte wending in de zaak: werd Dando per vergissing vermoord en was eigenlijk een andere journaliste het beoogde doelwit?

26 april 1999. De 37-jarige BBC-reporter Jill Dando, twee jaar eerder door haar werkgever nog verkozen tot Persoonlijkheid van het Jaar, wordt voor haar woning in Fulham (West-Londen) doodgeschoten. Hoewel haar stalker Barry George in 2001 veroordeeld wordt voor de moord, wordt hij later opnieuw vrijgesproken. Sindsdien zit het onderzoek vast.

Al komt daar nu mogelijk verandering in. De advocaten van Lisa Brinkworth, een voormalige collega van Dando, hebben nu documenten ingediend bij een rechtbank in Parijs waaruit zou blijken dat niet Dando maar wel Brinkworth het beoogde slachtoffer was.

Undercover voor documentaire

Alles zou draaien rond Gérald Marie, de 72-jarige voormalige baas van modellenbureau Elite Model Management en de ex-man van topmodel Linda Evangelista. Volgens de documenten zou Marie, die door meerdere vrouwen beschuldigd wordt van seksueel misbruik, een Russische huurmoordenaar hebben ingehuurd om Brinkworth (55 intussen) om het leven te brengen.

De reden daarvoor? Brinkworth beweerde dat zij in 1998 door Marie misbruikt werd, nadat ze undercover was gegaan voor een documentaire om seksueel misbruik in de mode-industrie bloot te leggen. “Voormalig Elite-topman Omar Harfouch was er getuige van toen Marie een lid van de Russische maffia de opdracht gaf om een probleem aan te pakken. Kort erna stierf een BBC-journaliste”, zo staat te lezen in de documenten.

Heeft de huurmoordenaar zich dan van slachtoffer vergist? Dando en Brinkworth leken alvast op elkaar: ze waren allebei in de dertig, blond en ze hadden dezelfde lichaamsbouw. Daarbovenop oefenden ze ook hetzelfde beroep uit en woonden ze in hetzelfde deel van Londen. De verloofde van Dando, Alan Farthing, bleek ook de arts van Brinkworth te zijn.

Een foto van Gérald Marie uit 2007, aan de zijde van model Vanessa Hessler. — © ISOPIX

“Nieuwe informatie onderzoeken”

Wat er met de documenten gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. In Frankrijk staat er een verjaringstermijn van twintig jaar op claims van seksueel misbruik. De advocaten van Lisa Brinkworth vinden echter dat deze termijn hier niet van toepassing is omdat hun cliënte jarenlang heeft moeten vrezen voor haar veiligheid. Na de moord op Dando werd Brinkworth jarenlang in veilige huizen geplaatst en werd ze naar eigen zeggen “door haar werkgever” ontmoedigd om juridische stappen tegen Marie te ondernemen.

De documenten zijn ook doorgegeven aan de Londense politie Scotland Yard, die beweerde dat “nieuwe informatie over de zaak altijd onderzocht zal worden”.

Na de uitzending van de documentaire klaagde Gérald Marie de BBC aan wegens laster. De modemagnaat eiste 1,7 miljoen pond van de Britse openbare omroep en zou uiteindelijk een - voor hem - succesvolle minnelijke schikking treffen. Als onderdeel van de deal beloofde de BBC de documentaire ook niet meer opnieuw uit te zenden.