Verdachte van aanslag Oslo wil alleen met politie praten als ze zijn verklaring integraal vrijgeven

De verdachte van de aanslag op een homobar in Oslo, waarbij in de nacht van vrijdag op zaterdag twee doden vielen, weigert voorlopig te spreken. Hij wil zijn daden alleen uitleggen, als de politie zijn verklaring integraal publiek maakt, zo meldt zijn advocaat aan persagentschap AP.

De verdachte in een massale schietpartij tijdens een LGBTQ-festival in Noorwegen weigert zijn acties uit te leggen aan onderzoekers en zal de komende vier weken in voorlopige hechtenis blijven, aldus de politie en zijn advocaat.

In de nacht van vrijdag op zaterdag opende een schutter rond 1 uur het vuur op een homobar in de Noorse hoofdstad. Daarbij vielen twee doden en 21 gewonden. De verdachte, een 42-jarige Noor met Iraanse roots, werd kort na de schietpartij opgepakt. Sindsdien zit hij vast op verdenking van moord, poging tot moord en terrorisme. “Mijn cliënt zal nog zeker vier weken in voorlopige hechtenis blijven”, aldus zijn advocaat John Christian Elden.

De Noorse veiligheidsdienst spreekt over een “islamitische terreurdaad”, maar de verdachte weigert zijn motief voorlopig duidelijk te maken. Hij wil maar op één voorwaarde met de politie spreken, aldus zijn advocaat. “En dat is dat zijn verklaring op video moet worden opgenomen én zonder vertraging aan het publiek moet worden getoond, zodat ze niet gecensureerd of gemanipuleerd kan worden.”

De advocaat verklaarde er wel bij dat zijn cliënt “niet ontkende de schutter te zijn” en dat hij er “geen bezwaar” tegen had om vier weken in voorlopige hechtenis te verblijven. “Hij zal dan ook maandag niet voor de rechter verschijnen.”