Maand voor fatale gijzeling in Merksplas werd Cindy (43) al eens gegijzeld door haar ex

De dader van de fatale gijzeling in Merksplas had zijn ex-vriendin een maand eerder ook al een hele nacht gegijzeld. “Cindy (43) werd mishandeld, en hij wilde haar daarbij om het leven brengen”, vertelt haar moeder. Hoewel Peter V.H. (44) werd opgepakt en voorgeleid wegens moordpoging, liep hij een dag later opnieuw vrij rond. Zaterdag drong hij opnieuw het huis binnen. De 19-jarige zoon van Cindy overleefde het niet, en Cindy en haar dochter raakten gewond.