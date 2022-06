Regering Ecuador: “Olieproductie valt stil binnen 48 uur als protest aanhoudt”

Volgens het ministerie is het transport van diesel en andere goederen die noodzakelijk zijn voor de olieproductie verstoord als gevolg van vandalisme, bezette boorputten en wegblokkades. Al twee weken protesteren leden van de inheemse bevolking tegen de levensduurte, met wegblokkades in 19 van de 24 provincies van het land, klinkt het ook. “De cijfers tonen vandaag een vermindering met meer dan de helft van de productie”, zegt het ministerie. Op 12 juni ging het nog om ongeveer 520.000 vaten per dag.

Ecuador heeft grote olievoorraden, vooral in de provincies in het Amazonegebied. Olie is het belangrijkste exportproduct van het land.

Brandstof net duurder door protest

In heel het land voeren volgens schattingen van de politie 14.000 inheemse manifestanten actie tegen de gestegen levensduurte. Ze eisen in de eerste plaats een daling van de brandstofprijs. In hoofdstad Quito zou het om ongeveer 10.000 actievoerders gaan. Daar zijn al tekorten ontstaan, waardoor de prijzen de hoogte in schoten en vele markten gesloten bleven.

Een mensenrechtenorganisatie zegt ook dat er al vijf doden vielen bij confrontaties tussen betogers en politie. Verschillende bronnen spreken van een 500-tal gewonden, burgers maar ook politieagenten en militairen.