Opnieuw woonzorgcentrum van Armonea onder vuur: “Illegaal rusthuis”

In De Lelie in Rotselaar kunnen tot 92 bewoners terecht. Als Centrum voor Herstelverblijf zijn er ook 26 plaatsen voor mensen die nood hebben aan ­revalidatie, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname.

Bij een inspectie begin mei na een klacht bleek het op die laatste plaats fout te lopen. “Van de 19 ­bewoners die in herstelverblijf zitten, hebben er 16 een overeenkomst van onbepaalde duur. Dat wordt als permanent beschouwd. Daardoor wordt de erkende capaciteit overschreden”, concludeerde de inspecteur.

“Illegaal rusthuis”

Margot Cloet, topvrouw van de koepel Zorgnet-Icuro, is niet te spreken over de aanpak: “Wat ­Armonea hier doet, is een illegaal woonzorgcentrum uitbaten.”

Bij eerdere inspecties werden nog tekorten vastgesteld. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zegt dat er “onvoldoende garanties” zijn “dat men correct en voldoende zorg kan leveren” en plaatste de instelling daarom onder verhoogd toezicht.

Armonea-woordvoerder Jannes Verheyen zegt in de kranten dat de bewuste kamers worden omgebouwd naar woonzorg­kamers. “De oorspronkelijke aanvraag was voor een omzetting in het tweede kwartaal van dit jaar, maar dat is niet kunnen doorgaan wegens een ­administratieve ver­gissing in het aanvraagdossier. De omzetting zal in principe ingaan op 1 juli.”