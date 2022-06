Te veel spaargeld, dan geen sociale woning: rekening zal gecontroleerd worden

Momenteel kijken sociale huisvestingsmaatschappijen alleen naar iemands inkomen om te bepalen of hij of zij op de wachtlijst voor een sociale woning kan terechtkomen. Maar in 2024 wordt ook een zogenaamde ‘middelentoets’ ingevoerd, waarbij gekeken wordt naar hoeveel spaargeld een kandidaat-huurder heeft.

De Vlaamse regering had dat al beloofd in het regeerakkoord. Nu is het ze het ook eens geraakt over de regeling die minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) ervoor heeft uitgewerkt. Concreet zal iemand die een klein jaarinkomen bij elkaar gespaard heeft – zo’n 25.850 euro in het geval van een alleenstaande zonder kinderen – in de toekomst geen recht meer hebben op een sociale woning. “Die kan terecht op de private huurmarkt, waardoor de woning gaat naar iemand die er meer nood aan heeft”, aldus de minister.

De regeling zal alleen gelden voor wie nu nog geen sociale woning heeft. De controle is voorlopig ook eenmalig en zal gebeuren op het moment van de toewijzing.