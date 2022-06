Romantiek op WK 3x3 met huwelijksaanzoek binnen Litouwse ploeg: “Sorry dat ik geen ring heb, ik geef je deze medaille”

Een gouden medaille zat er zondagavond niet in voor de Litouwse mannen op het WK 3x3, en de vrouwen grepen naast een bronzen plak. Maar voor Marijus Uzupis en zijn vrouwelijke collega Martyna Petrenaite werd het toch een avond om nooit meer te vergeten. Tijdens de huldiging van de mannen nam Uzupis een microfoon in handen en vroeg hij Petrenaite ten huwelijk. Zonder ring, dus gaf hij haar dan maar zijn zilveren medaille. Voor de andere Litouwse spelers was het alvast reden om een feestje te bouwen op de Antwerpse Groenplaats.