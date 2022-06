Arsenal staat op het punt om spits weg te plukken bij Manchester City: “Hij tekent voor vijf jaar”

Centrumspits Gabriel Jesus verliet in de winter van 2017 Palmeiras voor Manchester City. De intussen 25-jarige Braziliaan kwam dit seizoen in 28 Premier League-wedstrijden in actie, waarin hij goed was voor 8 goals en 9 assists. Maar met de komst van Erling Haaland zouden zijn speelkansen beperkt worden.

Arsenal toonde nadrukkelijke interesse in Jesus en volgens The Guardian en de bekende transferspecialist Fabrizio Romano zou de deal intussen rond zijn. Naar verluidt tekent de Braziliaan in het Emirates Stadium een contract voor vijf seizoenen. Arsenal zou een slordige 45 miljoen pond (omgerekend zo’n 52 miljoen euro, red.) overhebben voor Gabriel Jesus.

Bij Arsenal vindt Jesus hoofdtrainer Mikel Arteta terug, die enkele jaren geleden nog deel uitmaakte van de coachingstaff van Manchester City. Volgens The Guardian zouden Arteta en technisch directeur Edu - een landgenoot van Jesus - een sleutelrol gespeeld hebben in de komst van de Braziliaan. Gabriel Jesus zou de vierde zomeraanwinst van Arsenal worden na Marquinhos, Matt Turner en Fabio Vieira.