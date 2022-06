Servische mannen maken favorietenrol waar in finale van WK 3x3, bij de vrouwen is Frankrijk aan het feest

In de halve finales versperde Servië de Lions de weg met 17-12. Aansluitend grepen de Belgen ook in extremis naast de bronzen medaille in een nagelbijter tegen Frankrijk. Na een verlenging stond er 17-18 op het bord.

Op de Olympische Spelen van Tokio waren de Belgen met een vierde plaats hetzelfde lot beschoren. Toen was Servië, inmiddels vijfvoudig wereldkampioen na eerdere successen in 2012, 2016, 2017 en 2018, veel te sterk in de kleine finale.

© BELGA

Franse vrouwen pakken wereldtitel ten koste van Canada

Bij de vrouwen pakte Frankrijk de wereldtitel ten koste van Canada. 16-13 was het felbevochten resultaat in de finale.

In de halve finale rekende Frankrijk af met China, de uittredende wereldkampioen. Laatstgenoemde kaapte daarna wel overtuigend het brons weg ten koste van Litouwen (21-11).

De Verenigde Staten, de regerende olympisch kampioen van Tokio, moest al in de kwartfinales afdruipen tegen Canada. De laatste acht werd ook het eindstation voor de Belgian Cats, na een 21-13 nederlaag tegen China