Alexandra Tondeur tweede in Ironman Nice

Bij haar eerste deelname is Alexandra Tondeur zondag tweede geworden in de Ironman van Nice, Europa’s oudste triatlon over de volledige afstand. De 35-jarige Belgische legde de 3,86 kilometer zwemmen, 180,2 kilometer fietsen en 42,195 lopen af in 9u42:17. De Duitse Svenja Thoes won in 9u18:48, de Hongaarse Gabriella Zelinka werd in 9u45:15 derde.

Door de concurrentie met de EK’s in Elsinore (70.3) en Frankfurt (140.6) stonden er bij de vrouwen maar acht profs aan de start.

Bij de mannen won de Amerikaan van Belgische origine Rodolphe von Berg in 8u24:26, voor de Fransen William Mennesson (8u27:42) en Arthur Horseau (8u35:06). Timothy Van Houtem (9u11:11) werd tiende, Seppe Odeyn (9u27:23) twaalfde.