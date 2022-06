Geen brons voor Belgian Lions op WK 3x3: Frankrijk is in absolute thriller te sterk ondanks spelerstekort

De Fransen sloegen al snel een kloof van vijf punten tot 3-8 en die achterstand zouden de Lions in de laatste minuut volledig wegwerken. Na de reguliere speeltijd stond het 16-16. In overtime lukte Frankrijk als eerste twee punten, waardoor zij alsnog aan de haal gingen met de bronzen medaille.

Net zoals in de halve finale tegen nummer een van de wereld Servië eerder op de dag (12-17) ontbrak het de moegestreden Belgen aan precisie in de afwerking bij de tweepunters. Na een vierde plaats op de Olympische Spelen in Tokio valt België andermaal net naast het podium.

LEES OOK. Servische mannen maken favorietenrol waar in finale van WK 3x3, bij de vrouwen is Frankrijk aan het feest

Enorme teleurstelling

De teleurstelling was na afloop natuurlijk immens bij de Lions. “Dit is niet te beschrijven. Het was een unieke kans”, vertelde Nick Celis in een eerste reactie bij Sporza. “We waren te overhaast, zochten te veel naar een shot en dat viel niet. We zijn onder druk een beetje bezweken, denk ik. Die verlenging was echt op leven en dood. Jammer dat we zo verslagen worden. Ik denk dat we voor een iets makkelijkere score hadden moeten gaan. Hoe vaak heb je dit, en dan ook nog eens hier… dit is een enorme, enorme teleurstelling. Ik heb niet veel woorden. Normaal is dat een van mijn sterkere punten, maar momenteel is het echt niet te doen.”

“Het was een waanzinnige gebeurtenis deze week, als je ziet wie er allemaal is. Als Jean-Marc Mwema zelfs commentaar komt geven… dan weet je dat je goed bezig bent”, ging Celis op een positieve noot verder. “Jammer dat we dat niet kunnen afsluiten met een hoogtepunt. Ik ben bijna aan het einde van mijn carrière, dat gaat voor de rest van mijn leven spelen. Het doel van het toernooi naar hier te halen is al bereikt, maar het is de tweede keer dat we vierde worden. Toch pijnlijk. Op de Spelen kon ik het plaatsen, nu hadden we moeten winnen.”