Thomas Pieters strandt op tweede plaats na onwaarschijnlijke play-off in BMW International Open

Thomas Pieters strandde op het BMW International Open op de tweede plaats. De 30-jarige Antwerpenaar die een deficit van 3 slagen kende na de derde dag maakt dat goed op de Chinees Li. Pas In een play-off viel de beslissing in het nadeel van onze landgenoot die daarmee zijn 7de DP World Tour zege aan zijn neus zag voorbijgaan.

De slotdag van het BWM International Open leek eerst in het nadeel van Thomas Pieters uit te draaien. De 30-jarige Antwerpenaar zag zijn achterstand van 2 slagen vergrootten naar 4 stuks omdat de leider Li de birdies aan mekaar reeg. Na hole zes keerde het tij. Pieters begon foutloos te spelen en terwijl de Chinees niet meer die accuraatheid en precisie voor de dag bracht. Na birdies op hole 7, 8 en 9 van onze landgenoot bedroeg het verschil na hole 12 nog maar een slag. Een gelijke stand kwam tot stand op hole 15 nadat Li zijn vierde bogey van de dag noteerde.

Ondertussen voegde ook de Nieuw-Zeelander Ryan Fox zich bij het leidersduo. De laatste drie holes beslisten wie van de drie de trofee in München mocht hoog. Op hole 16 realiseerden het nummer 35 en 281 van de wereldranglijst een birdie werd het duidelijk dat het tussen België en China ging. Op de voorlaatste hole van het toernooi leek de beslissing te vallen. Li lukte op de par 3 van 192 meter een birdie terwijl Pieters het normale resultaat van par liet te vallen. Maar de slothole besliste anders. Pieters vond na 2 slagen de green en putten een makkelijk birdie weg. Daarentegen sloeg bij Li de winners stress toe en liet maar een paar noteren. Beiden eindigen hiermee op een totaal van -22.

De play-off, op hole 18, werd een ware Hitchcock thriller. Pieters belandde met zijn tweede slag in de green bunker. Li leek het voordeel te hebben met een makkelijkere chip. Toch draaide het voordeel weer. Pieters liet een put van 3 meter over terwijl Li nog 15 meter moest overbruggen. Het onwaarschijnlijke gebeurde toen. De Chinees liet de bal in de cup verdwijnen terwijl die van onze landgenoot de hole niet vond. Zo zag Pieters letterlijk en figuurlijk zijn zevende zege aan zijn neus voorbijgaan.

In de achtergrond pakte Thomas Detry zijn eerste top 20 finish sinds februari van dit jaar. De 29-jarige eindigde als vijftiende na de slotdag af te werken in 69 slagen (-3) om uit te komen op een totaal van -13.