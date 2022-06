Roger Habsch neemt wereldrecord op 100 meter rolstoelsprint over van Peter Genyn, Europees record voor Maxime Carabin

Roger Habsch heeft zichzelf zondag op de Belgische kampioenschappen para-atletiek in Gentbrugge het wereldrecord op de 100 meter rolstoelsprint toegeëigend. In de T51-klasse zette Habsch een tijd van 19.68 seconden neer. Daarmee stoot hij Peter Genyn van de troon, die er in april 2020 in Brussel 19.71 seconden over deed.