Ben Broeders gaat op BK atletiek vlot over 5m75, en mist op een haar na recordhoogte

Ben Broeders heeft zondag op het BK atletiek in Gentbrugge zijn favorietenrol waargemaakt in het polsstokspringen. De nationale recordhouder ging over 5m75 en miste nipt een nieuw nationaal record van 5m90.

Recent bracht Broeders, die al geplaatst is voor zowel het WK in Eugene als het EK in München, het Belgisch record op 5m85. In Gentbrugge bleef hij al snel alleen over, waardoor hij zelf de lathoogten kon kiezen. Eerst ging hij met overschot over 5m75, daarna liet hij de lat op 5m90 leggen. Na twee slechte pogingen miste hij die laatste hoogte bij zijn derde beurt op het nippertje.

“Het gevoel zat opnieuw heel goed”, zei Broeders. “Op 5m75 voelde alles heel vlot en ontspannen, jammer ik net die 5m90 mis. Ik voel wel dat het voor dit jaar zal zijn. Ik was naar hier gekomen met het idee dat je niet per se een grote buitenlandse wedstrijd nodig hebt om hoog te springen. Dat kan net zo goed op Belgische bodem en dat is leuk voor het publiek, dat het naar mijn aanvoelen erg naar zijn zin had tijdens mijn wedstrijd.”

Donderdag krijgt Broeders tijdens de Diamond League in Stockholm al een nieuwe kans op 5m90. Nadien springt hij nog in het Franse Sotteville, daarna reist hij af naar Eugene. “Op het WK wil ik in de eerste plaats de kwalificaties overleven”, zegt hij. “Evident is dat nooit. Je moet daar toch elke keer voluit gaan en elk jaar opnieuw sneuvelen er grote namen.”