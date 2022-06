Kersvers kampioen Mark Cavendish hoopt alsnog op de Tour: “Ik heb nog niks gehoord van de ploeg, wat een beetje vreemd is”

Mark Cavendish is de nieuwe Britse kampioen op de weg. De Manx Missile won zondag verrassend nadat hij de hele dag in de aanval reed en zette zo meteen ook zijn kandidatuur voor een Tourselectie kracht bij. Die start komende vrijdag al in Kopenhagen, maar Cavendish - vorig jaar goed voor vier ritzeges en de groene trui - weet nog altijd niet of hij al dan niet erbij is.

“Het ziet er niet naar uit dat ik naar de Tour de France ga, maar het zal alvast niet aan mijn slechte conditie gelegen hebben, dat heb ik vandaag bewezen”, vertelde Cavendish bij Eurosport na zijn zege in de Britse wegrit. “Nu, ik heb nog niks gehoord van de ploeg, dus ik sluit het nog niet helemaal uit. Normaal krijg je een telefoontje van de ploeg met de melding of je erbij bent of niet, maar ik heb helemaal nog niks gehoord, wat een beetje vreemd is. Ik heb alvast getraind alsof ik er ga bij zijn. Eén ding weet ik zeker: als ik ga, dan ga ik ook ritten winnen. Stel je voor: in de Britse kampioenentrui een rit winnen in de Tour de France… hoe speciaal zou dat zijn?”

Cavendish verraste vorig jaar door vier ritzeges én het groen te pakken in de Tour de France. Een geweldige comeback, want de kersverse Britse kampioen leek enkele maanden voordien nog bijna einde carrière. Hij had sinds 2016 geen etappe meer gewonnen in de Tour en pakte zijn enige groene trui in 2011. Met zijn vier ritzeges evenaarde hij ook het illustere record van Eddy Merckx: beide heren hebben 34 ritten gewonnen in de Tour.