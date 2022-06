Toerist pest paard door vingers in de neus te steken: dier schrikt en verwondt drie mensen op garnaalfeesten

Oostduinkerke

Tijdens de druk bijgewoonde garnaalfeesten in Oostduinkerke vielen zondagavond drie gewonden toen een paard even op hol sloeg. Een vrouw raakte zwaarder gewond. Een toerist zou het paard gepest hebben door de vingers in het neusgat te steken, waardoor het dier wild om zich heen stampte. “Zoiets is absoluut betreurenswaardig”, reageert burgemeester Marc Vanden Bussche.