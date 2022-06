Jordi Meeus baalt na tweede stek op BK wielrennen: “Jammer als je er zo dicht bij bent”

LEES OOK. Jasper Philipsen na derde plek op BK wielrennen: “Door pech te veel krachten verspeeld”

“Ik kwam in volle spurt nog heel dicht bij de titel maar niet dicht genoeg om het te halen”, zuchtte Meeus na afloop. “Ik was heel verrast dat ik op het einde nog zou kunnen strijden voor de tricolore trui. Een echte leadout zat er niet in want ik had in het eerste gedeelte niemand bij van de ploeg. Enkel mijn teamgenoot Cian Uijtderbroeks verscheen aan de start maar die zat verderop. Ik was zelfs heel verrast dat een groot deel van het peloton nog terug kon komen in de voorlaatste ronde. Dat was niet slecht voor mij, anders was het zeker nooit tot een groepssprint gekomen. Ik moest zelf mijn spurtlijn uitzetten. Ik geraakte in het wiel van Jasper Philipsen. Dat leek me perfect. Maar ik vond al snel dat er precies niet veel meer opzat bij hem. Vandaar dat ik zelf aanging, maar net iets te laat om Tim Merlier iets in de weg te leggen.”

Die tweede plaats in het Critérium du Dauphiné, na Wout van Aert, bleek de echte start van het seizoen voor Meeus die eerder onder meer opgaf in de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en de Brabantse Pijl. “Inderdaad”, knikte hij. “Ik heb aan die tweede plaats enkel positieve gevoelens overgehouden. Vandaag heb ik dat niet. Het is jammer tweede te worden, zeker als je er zo dicht bij bent.”