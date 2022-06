Advocaat van verdachte van dodelijke gijzeling: “Hij is enorm aangedaan van wat er is gebeurd”

De onderzoeksrechter in Turnhout heeft Peter V.H., de verdachte van de dodelijke gijzeling in Merksplas, zondag aangehouden. “Hij is enorm onder de indruk van wat er gebeurd is”, zegt zijn advocaat, meester Sven de Potter.

De speurders reden zondag omstreeks 16u met Peter V.H. in een geblindeerde auto het gerechtsgebouw van Turnhout binnen. Daar is hij bijna twee uur lang verhoord door de onderzoeksrechter.

De speurders reden Peter V.H. zondag in een geblindeerde auto het gerechtsgebouw van Turnhout binnen. — © Bert De Deken

Hij is na dat verhoor onder aanhoudingsmandaat geplaatst op verdenking van moord, poging moord en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Over het juiste motief en de exacte omstandigheden van de gijzeling waarbij de 19-jarige Jarne Pire, de zoon van zijn ex, om het leven kwam, raakte nog niet veel bekend.

“Mijn cliënt heeft bij de onderzoeksrechter een verklaring afgelegd, waar ik niet verder kan op ingaan. Dat maakt deel uit van het geheim van het onderzoek”, vertelde zijn raadsman, meester Sven de Potter, na afloop.

Peter V.H. — © RR

“Hij is in ieder geval onder de indruk en enorm aangedaan van wat er zaterdag gebeurd is”, zegt de advocaat. “De precieze omstandigheden maken deel uit van het verdere onderzoek. Te gepasten tijde zal de context wel duidelijk worden.”

Peter V.H. was geen onbekende voor het gerecht, onder meer voor intrafamiliaal geweld tegenover zijn ex, maar zijn advocaat was zelf nog niet op de hoogte van de juiste inhoud van die dossiers. De verdachte verschijnt op vrijdag 1 juli voor de raadkamer in Turnhout. De raadkamer buigt zich dan over zijn verdere aanhouding.