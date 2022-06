Jasper Philipsen na derde plek op BK wielrennen: “Door pech te veel krachten verspeeld”

“Door pech heb ik te veel krachten verspeeld”, verklaarde Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) zondag na zijn derde plaats op het BK in Middelkerke. In volle finale was Philipsen zwaar ten val gekomen.

“We reden ter hoogte van de tramlijn helemaal links op het kantje. Er waren daar twee putten in de weg. Die moeten we ingereden zijn. Ik vloog los op de tramsporen en zag even mijn hele voorbereiding op de Tour naar de vaantjes. Ik mat direct de schade op en die bleek nogal mee te vallen, waarop ik snel weer op de fiets kroop. Ik kon meteen de pedalen laten draaien waardoor ik wist dat ik mijn weg kon verder zetten. Maar op de grond gaan, is nooit leuk. Ik bleef verder rijden op mijn oorspronkelijke fiets, maar kende problemen met de versnelling. Toen het peloton terugkwam kon ik wel van fiets wisselen.”

Philipsen maakte daarop deel uit van een kopgroep. Even leek het erop dat die ging sprinten voor de zege. “Het tempo binnen ons groepje was nooit hoog genoeg. Bovendien waren er enkele renners die niet vol meewerkten. Mocht men in het peloton niet verbeten jacht gemaakt hebben, dan waren we voorop gebleven. Ik reed op een gegeven ook nog lek. Ik heb dan een tijdlang tussen de kopgroep en het peloton gereden. Daar heb ik mijn beste krachten verspeeld en die kwam ik te kort in de eindspurt.”

