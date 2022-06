In verschillende staten in de VS komen mensen dit weekend op straat om te protesteren tegen de afschaffing van Roe vs. Wade. — © AFP

In de VS wordt het recht op abortus ingeperkt, in ons land weerklinkt de roep om de bestaande wet te versoepelen en abortus ook als individueel recht van vrouwen in de grondwet in te schrijven. Zo goed als alle partijen kijken vol verwachting naar cd&v, de partij die het in het verleden altijd moeilijk had met dit ethische dossier.