Red Flames gaan in voorlaatste oefenwedstrijd voor het EK onderuit tegen stugge Oostenrijkers

Duelkracht, hardheid en intensiteit. Dat wilde bondscoach Ives Serneels van zijn team zien in wat de generale repetitie voor de EK-wedstrijd tegen IJsland (10/07) was. De Red Flames kenden echter een moeilijke zondagnamiddag tegen Oostenrijk. Tegen de potige Oostenrijkers lieten ze zich al te vaak makkelijk wegzetten in de duels. Ongetwijfeld tot grote ergernis van Serneels. Janice Cayman, die vanop de rechtsachter een rijtje lager opereerde dan tegen Noord-Ierland, toonde de rest van de ploeg nochtans hoe het moest en ging meer dan eens wél stevig in duel.

Behalve Feli Delacauw, die kilometers maalde op het middenveld, en Davina Philtjens -altijd een bijter- volgde niemand van de ploeg echter haar voorbeeld. En ook voetballend maakten de Flames meer dan eens de foute keuzes in hun passing en loopacties. Ze zochten, maar hadden het moeilijk om de oplossingen en de ruimtes te zien. Verder dan enkele tegenaanvallen in de omschakeling kwamen ze in de eerste helft dan ook niet.

Slordige Flames

Het waren de Polen die de grootste kansen bij elkaar voetbalden, maar hun vizier stond niet op scherp. Eén keer dook Tine De Caigny wel op voor doelvrouw Zinsberger. Ze legde de bal netjes in doel, maar werd afgevlagd voor buitenspel. Justine Vanhaevermaet kreeg met een knappe ingeving Tessa Wullaert ook wel eens vrij voor doel, maar Elena Dhont liep in de weg waardoor Wullaert haar controle wat miste. De kapitein had haar dagje niet, maar ook bij de rest van de ploeg was het allemaal net te slordig. Wat ook tegen Noord-Ierland afgelopen donderdag al het geval was.

Na rust kwamen de Flames wel iets beter uit de kleedkamer. Wullaert probeerde Zinsberger verschillende keren kort na elkaar te verschalken, maar scoren lukte niet. Iets wat aan de overkant wel lukte. De Flames werden zoek gespeeld aan de cornervlag waarna Plattner vanuit een schuine hoek de 0-1 tegen de netten knalde. Niet onverdiend. De opdoffer schudde de Flames echter niet wakker, want een reactie kwam er niet meer. Serneels heeft nog werk voor de boeg als België IJsland op 10 juli wil verslaan.