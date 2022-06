Buren zwaar onder indruk van dodelijke gijzeling in Merksplas: “Buurvrouw was heel bang van haar ex”

Heidi Mertens en Birgit Clevers staan even stil bij het huis in de Rodenbachstraat in Merksplas waar de dodelijke gijzeling zich afspeelde. — © BERT DE DEKEN

Merksplas

De buren van de Rodenbachstraat in Merksplas waren zondag nog altijd zwaar onder de indruk van de gijzeling met dodelijke afloop van zaterdag. Aan het bewuste huis liggen bloemen en staan kaarsjes. De bewoonster had zelf al bewakingscamera’s geplaatst, uit schrik voor haar ex. “Mijn buurvrouw heeft onlangs nog verteld dat ze bang was van haar ex-partner”, zegt buurman Jef Severeyns (77).