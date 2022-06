Tientallen chauffeurs kijken te diep in het glas tijdens controles tijdens ‘weekend zonder alcohol’

Zo voerde de politie Tongeren/Herstappe controles uit van zaterdag 18 tot zondag 2 uur. 37 bestuurders ondergingen een ademtest, maar niemand was onder invloed van drank. Wel werden tien bestuurders geverbaliseerd voor het negeren van het verkeersbord ‘verboden richting’ en liepen anderen tegen de lamp voor bijvoorbeeld het niet dragen van de juiste kledij voor op de motor of het niet hebben van een rijbewijs. Tot slot waren er ook drie jongeren die in een auto zaten. Zij waren aan het driften op de openbare weg en reden gevaarlijk. De bestuurder moest meteen zijn rijbewijs inleveren. Ook werd de wagen waarvan hij geen eigenaar was ingehouden en getakeld. Een dag eerder ging dezelfde zone acties hadden tussen 13 en 21. Van de 98 bestuurders bliezen er twee Alarm. Zij moesten hun rijbewijs voor drie uren inleveren. Een bestuurders blies 1,8 promille en zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken Er was ook nog een bestuurder van een Vespa 125cc die een boete kreeg na een korte achtervolging. De man droeg niet de juiste kledij en levert het rijbewijs voor 15 dagen in.

In de zone Lanaken-Maasmechelen stonden van vrijdag 18 tot zaterdag 2 uur controleposten op drie locaties. Ze controleerden 489 chauffeurs op alcohol. Achttien personen testten positief. Voorts waren er nog een deel onmiddellijke inningen voor tal van inbreuken.

In dezelfde nacht werd gecontroleerd in Riemst. De politie haalde op de Visésteenweg een wagen naar de kant. In het handschoenenkastje lagen pepperspray en een vlindermes. In de bagage van een van de passagiers stak dan weer een mes met een lemmet van 25 cm. Dat werd allemaal in beslag genomen.

Bij de controles door politie Maasland passeerden zaterdag 394 voertuigen op de Boslaan in Dilsen-Stokkem. 94 waren in overtreding. Van de 510 sample-testen op alcohol bleven er acht over: 2 leidden tot een alcoholtest die ‘alarm’ aanwees en zes anderen bliezen positief. Er waren ook nog andere overtredingen die leidden tot onmiddellijke inningen en pv’s.