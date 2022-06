Maria Vroonen (89) vertrok zaterdag met haar auto en is sindsdien vermist

De politie is op zoek naar de 89-jarige Maria Vroonen uit Scherpenheuvel-Zichem. Ze verliet zaterdag haar woning en vertrok met de auto. Sindsdien is er geen spoor meer van de vrouw.

Vermoedelijk voor 11 uur zaterdagochtend verliet de 89-jarige Maria Vroonen haar woning aan de Olmenlaan in Scherpenheuvel-Zichem. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Ze vertrok met haar auto, een grijze VW Polo met nummerplaat 1-EWV-800. Op vraag van het parket van Leuven is nu een opsporingsbericht verspreid.

De vrouw is 1m65 lang. Ze heeft kort grijs/blond haar dat naar achteren gekamd is en draagt een bril. Er is niet geweten welke kledij zij droeg op het ogenblik van haar verdwijning.

Wie haar gezien heeft of weet waar ze verblijft, wordt verzocht om contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu of het gratis nummer 0800/30 300.