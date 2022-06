Hoe Poetin Wit-Rusland meer bij de oorlog in Oekraïne betrekt: “Controle over eigen defensiebeleid kwijt”

Alweer een nieuwe episode in de oorlog in Oekraïne. Rusland heeft voor het eerst luchtaanvallen uitgevoerd vanuit Wit-Rusland. Een dag eerder kondigde Poetin ook al aan dat hij Wit-Rusland raketten zal leveren die kernkoppen kunnen dragen. Gevreesd wordt dat Poetin zijn Wit-Russische collega Loekasjenko helemaal in de tang heeft en het land meer en meer zal proberen te betrekken bij de oorlog.