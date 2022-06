Normaal is het er doodkalm, maar nu ronkten meer dan 200 tractoren in Binderveld om gewijd te worden

In het anders zo rustige Binderveld, deelgemeente van Nieuwerkerken, ronkten de motoren van tractoren zondagnamiddag. Meer dan 200 boeren hadden hun voertuigen netjes opgepoetst en tekenden present voor de tractorwijding. Het resultaat was een heus tractortreffen, met zowel de nieuwste modellen als krasse oldtimers. Nadat de tractoren één voor één werden gewijd, trokken ze in colonne door Binderveld en omstreken.