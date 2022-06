Peltenaar Laurens Vanderlinden verbetert parcoursrecord op 10 miles in Hoeselt run

In de Hoeselt run heeft Laurens Vanderlinden de 10 miles bij de mannen op zijn naam geschreven. Op het heuvelachtige parcours had de atleet van Sporting atletiekclub Neerpelt 52 minuten en 18 seconden nodig om 16,10 kilometers te overbruggen. Bij de dames stond er geen maat op de Hasseltse Karen Van Proeyen. Met een tijd van 1u03’49” was ze ruim 6 minuten sneller dan nummer twee Jolien Vandersmissen uit Paal. Enkele uren later schreef Van Proeyen ook de 10 km op haar naam.