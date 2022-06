Tim Merlier wint opnieuw BK, ondanks verkeerde gok: “Ik dacht even dat het gedaan was”

Niet Jasper Philipsen, maar wel Tim Merlier zorgde zondag voor een delirium bij Alpecin-Fenix. Na zijn eerste titel in Gent in 2019 kroonde hij zich nu voor de tweede keer tot Belgisch kampioen op de weg. “

“Ik moest van vrij ver aangaan. Ik denk dat Lionel Taminiaux (een teamgenoot bij Alpecin-Fenix, red.) mij niet echt goed begreep”, analyseerde Merlier zijn sprint. “Ik riep nog hup hup, maar het kwam niet echt. Dan moest ik even inhouden en kwam ik vroeg in de wind. Ik had niet het gevoel dat ik mijn tweede versnelling had zoals anders, maar ik ben blij dat ik het aangedurfd heb en het heeft geloond.”

De koers werd helemaal opengebroken tijdens de dubbele passage in de Moeren. “Toen die eerste kopgroep weg was en vijf minuten had, dacht ik als die overeenkomen, is het gedaan. Maar na de eerste passage in de Moeren zaten we op drie minuten en bij de tweede passage op twee minuten, denk ik. Toen ging ik er weer in geloven”, legt de nieuwe Belgische kampioen uit. “We kwamen alsmaar dichter. Het was een moeilijke situatie, je moet mee proberen zijn. Dan heb ik de slag gemist.”

Gokken

Het zag er heel lang naar uit dat het geen sprint met een (uitgedund) peloton zou worden in Middelkerke. “Ik heb dat zeker gedacht”, stelde Merlier. “Ik koerste lang mee, maar op een bepaald moment moet je ook eens gokken. Dat was een slechte gok (Merlier zat niet mee in de kopgroep, red.), al had ik uiteindelijk wel twee man mee. Even dacht dat ik het gedaan was, maar toen het tweede peloton terugkwam, ging ik er weer in geloven. En uiteindelijk kwam alles goed.”

“Ik ben blij dat het vandaag volledig meezat. Daaraan zie je dat je er altijd in moet blijven geloven en rustig blijven”, vertelt Merlier, die ook geen antwoord gaf op de vraag bij welke ploeg hij nu volgend jaar gaat rijden. “Het is niet aan mij om dat te zeggen.”