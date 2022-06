Iedereen wil Camille zien: dorpsplein Zonhoven afgesloten door overrompeling volk

“Uit voorzorg sluiten we alle ingangen af, liet de organisatie weten. Wie nu op het plein staat kan mee komen vieren. We kunnen voorlopig helaas niemand meer extra toelaten.” Het is de eerste keer dat het dorpsevenement zo een massa volk lokt. Later vanavond staan ook Meteoor, Willy Sommers en Les Truttes nog op de affiche.