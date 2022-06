Overheid waarschuwt: haak onmiddellijk in als een robotstem je belt

SafeonWeb, de cybersecuritydienst van de overheid, waarschuwt voor robocalls. Dat zijn telefoontjes met vooraf opgenomen berichten of robotstemmen. Het doel is altijd hetzelfde: je gegevens proberen te ontfutselen om je op te lichten.

“De jongste tijd krijgen we weer meer meldingen van robocalls, automatisch gegenereerde telefoonoproepen, vaak uit het buitenland. Als je opgebeld wordt door een robocall hoor je een vooraf opgenomen bericht of een robotstem. Je wordt ook meermaals gevraagd om een nummer te kiezen om verder te gaan. Ga nooit in op dergelijke berichten. Het zijn oplichters”, zo waarschuwt SafeonWeb.

Een vrouw die werd opgebeld getuigt: “Ik kreeg telefoon van een nummer uit Spanje (+34). Volgens een ingesproken bericht was ik betrokken bij een geval van identiteitsfraude en witwaspraktijken. Na een gesprek met een vrouw, ze noemde zich Catherine Wagner, werd ik doorverbonden met een andere persoon. Hij noemde zich George Myra. Omdat ik vroeg hoe ik kon weten of hij echt van de politie of Europol was, zoals hij beweerde, belde hij me terug met het nummer uit Den Haag, waar Europol gevestigd is. Daarna belde hij me met een Spaans nummer. Tijdens het gesprek vroeg men onder meer de drie laatste cijfers van mijn rijksregisternummer, bij welke bank ik was en hoeveel rekeningen ik had.”

Gelukkig heeft de vrouw geen verdere informatie gegeven en heeft ze het gesprek onderbroken.

Verdachte oproep

“Krijg je een verdachte oproep die van de politie of een overheidsdienst lijkt te komen omdat ze je willen waarschuwen voor een probleem met je bankkaart en vragen ze vervolgens naar je persoonlijke gegevens, ga er dan zeker niet op in. Verbreek de verbinding zo snel mogelijk ”, zegt de woordvoerder van SafeonWeb.

Een goede raad van de federale politie is dat wanneer je geen telefoontje uit het buitenland verwacht en je wordt toch opgebeld door een buitenlands nummer, haak dan snel in. Of neem het gesprek gewoon niet aan. En bel ook zeker nooit terug. “Vaak laten ze de telefoon maar een keer rinkelen. Bel je terug, kom je meestal op een dure buitenlandse lijn terecht.”