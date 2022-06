Gemeentebestuur heet nieuwe inwoners welkom

In 2020 en 2021 kon het niet omwille van de coronapandemie, maar zondag 26 juni 2022 was het dan weer zover: het gemeentebestuur verwelkomde zijn nieuwe inwoners. Dat gebeurde in een uniek decor: het Wijnkasteel van Genoelselderen. Om praktische redenen werd het grote aantal nieuwelingen gespreid over twee zondagen, want ook 3 juli wordt in het kleinste dorp van Riemst een groep nieuwe Riemstenaren verwacht.

Elk jaar worden zowat 800 nieuwe inwoners - die van elders komen - ingeschreven in het bevolkingsregister van Riemst. Iets minder Riemstenaren verlaten de gemeente en zoeken hun geluk buiten de mergelgemeente. “Op dit ogenblik tellen we 16.779 inwoners” vertelt burgemeester Mark Vos tijdens de druk bijgewoonde onthaalsessies in het Wijnkasteel van Genoelselderen. Daarin gaf hij via een powerpointvoorstelling en professionele video een mooi beeld van de gemeente, met een focus op het muzikale, toeristische, sociale en kindvriendelijke karakter van de 13 dorpen die Riemst rijk is.

“Om praktische redenen hebben we de 300 nieuwe inwoners die vooraf inschreven ingedeeld in 4 groepen van 75 genodigden, die we gespreid hebben over 4 sessies: zondag 26 juni zijn er twee en ook zondag 3 juli zijn er 2. De nieuwe inwoners die in de voormiddag aanwezig zijn krijgen een ontbijt met koffiekoeken en croissants, terwijl de groepen in de namiddag getrakteerd worden op taart en koffie. Nadien worden ze door ervaren gidsen rondgeleid in het wijndomein waarna afsluitend telkens een wijnproeverij volgt” aldus de burgemeester.

Het nieuwe’ gezin Hasevoets dat sinds 2020 aan de Visésteenweg in Riemst woont, was met vijf kinderen aanwezig. “Ik ken Riemst want ben van Val-Meer afkomstig, maar mijn man is van Hasselt en we vinden dit een prachtig initiatief. We kijken ook uit naar de rondleiding hier op het kasteel want die hebben we nog nooit gevolgd” aldus mevrouw Hasevoets.

Eddy Vandoren