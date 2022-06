Elena Dhont en Féli Delacauw keren terug in basiself bij Red Flames

Elena Dhont en Féli Delacauw maken zondag in Lier deel uit van het basiselftal van de Red Flames (FIFA 19) in de voorbereidingsmatch voor het EK vrouwenvoetbal tegen Oostenrijk (FIFA 21), op het vorig EK nog halvefinalist.

In vergelijking met de 4-1 zege tegen Noord-Ierland donderdagavond verdwijnen Amber Tysiak en Hannah Eurlings uit het team. Dhont toonde zich donderdag bedrijvig tijdens haar invalbeurt. Het is door een zware blessure haar eerste basisplaats bij de nationale ploeg sinds oktober 2020, in en tegen Litouwen (0-9). Delacauw stond vorige week donderdag tegen Engeland in de basis (3-0 nederlaag) en viel eveneens in tegen Noord-Ierland.

Bondscoach Ives Serneels behoudt het vertrouwen in negen speelsters: doelvrouw Nicky Evrard, Sari Kees, Laura De Neve, Davina Philtjens, Janice Cayman, Justine Vanhaevermaet, Julie Biesmans, Tine De Caigny en kapitein Tessa Wullaert.