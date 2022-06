STVV-coach Hollerbach na zege bij Anderlecht: “Misschien moeten we nóg harder trainen”

Met een 0-1-zege tegen Anderlecht heeft STVV vertrouwen getankt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De scherpe Kanaries smeerden Felice Mazzu een nederlaag aan bij zijn debuut als hoofdcoach van paars-wit, maar dat was niet het enige wat opviel in een nat Neerpede. “Ik had ons niet zo scherp verwacht”, trok Hollerbach dezelfde conclusie als ons.

1. Twee debutanten

Een dag nadat hij zijn kribbel zette op Stayen mocht Frank Boya meteen debuteren als Kanarie. Na de koffie maakte ook die andere nieuwkomer Jo Coppens zijn debuut in doel. Hollerbach toonde zich na afloop tevreden over beiden. “Frank kent mijn systeem van in Moeskroen, dat hielp”, aldus Hollerbach. “Hij heeft op fysiek vlak nog wat werk voor de boeg, maar hij deed het al prima. Het leek alsof hij al jaren in dit elftal speelde. En voor Jo heb ik maar één woord: top. Als doelman is het niet simpel om als tweede doelman aangetrokken te worden, maar zijn attitude is ronduit geweldig. Hij is enorm positief ingesteld en hij heeft een goede invloed op de kleedkamer. Een toptransfer.”

2. Bauer, Leistner en Konaté afwezig

Drie titularissen liepen er niet bij in Neerpede: Robert Bauer, Toni Leistner en Mory Konaté. Hollerbach: “Toni lag met griep in bed en Mory kreeg een tik op training, daarom hield ik hem uit voorzorg aan de kant. En Robby ontbrak door privéredenen. Ik heb hem naar zijn vrouw en gezin laten gaan. Op dit moment primeren voor hem andere zaken dan het voetbal.”

3. Kanaries nu al scherp

Na drie weken van keihard labeur en met ook twee oefenduels in de benen kwamen de Kanaries vooral voor rust scherp en snedig voor de dag in Neerpede. Het verraste ook Hollerbach. “Ik denk dat ik mijn spelers nog harder moet laten trainen, want ik had ze niet zo scherp verwacht na het harde werk van de voorbije weken”, grapte de Duitser. “Nee, ik kan er alleen maar tevreden om zijn. Wat me vooral blij maakt, is dat ik een team op het veld zag, met spelers die voor elkaar werken. We liggen helemaal op schema.”

4. Basiself krijgt vorm

Waar Hollerbach in de vorige oefenduels nog opteerde voor een mix van jeugd en A-kernspelers, koos hij nu resoluut voor zijn sterkste elf aan de aftrap. “Mijn sterkste elf op dit moment”, bevestigde de STVV-coach, om er in één adem aan toe te voegen dat zijn ploeg vooraan zeker nog versterking nodig heeft.

5. Spoeling vooraan is dun

Zelfs de neutrale kijker kan er niet om heen dat de Kanaries nog slagkracht missen in de aanval. Met enkel Hayashi en een uit blessure terugkerende zomeraanwinst Kaya blijft de spoeling vooraan erg dun. Hollerbach hoopt zo snel mogelijk op een kwaliteitsinjectie. “Van onze ploeg van vorig seizoen schiet er nog maar één spits over”, stelde Hollerbach vast. “We verloren flink wat kwaliteit, dus hoop ik dat er niet één, maar twee spitsen bijkomen die een onmiddellijke impact kunnen hebben. Gezien de huidige markttoestand wordt dat niet eenvoudig. Toch hoop ik dat ik op het oefenkamp (STVV vertrekt woensdag naar Oostenrijk, nvdr.) met meer opties kan werken dan nu het geval.”