Boris Johnson en Justin Trudeau grappen over Vladimir Poetin tijdens G7: “Zullen we onze kleren uitdoen?” — © Europese Commissie

De Britse premier Boris Johnson en zijn Canadese tegenhanger Justin Trudeau hebben de eerste vergadering van de driedaagse G7-top in de Beierse Alpen afgetrapt met een rondje grappen over de Russische president Vladimir Poetin.

De G7-landen, de groep van de zeven belangrijkste industrielanden, zitten sinds vandaag/zondag samen met de EU bijeen in Duitsland. Het belangrijkste onderwerp op de agenda is de Russische invasie in Oekraïne en de impact daarvan op de westerse economieën.

Tijdens de eerste werkvergadering van de zeven wereldleiders kon er ondanks de ernst van de situatie toch een grapje van af. De Britse premier Boris Johnson vroeg zijn collega’s of hij zijn kostuumvest moest aanhouden voor de traditionele groepsfoto, want “we moeten allemaal tonen dat we stoerder zijn dan Poetin”.

De Canadese eerste minister Justin Trudeau antwoordde daarop dat “we een paardenshow in ontbloot bovenlijf gaan krijgen”, een verwijzing naar de geënsceneerde fotoshoot met de Russische president Vladimir Poetin van jaren geleden, waarop hij halfnaakt te zien was op een paard.

De topconferentie vindt plaats in het Schloss Elmau, in de Beierse Alpen op ongever 100 kilometer van München. Naast het Verenigd Koninkrijk en Canada maken ook Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan en de VS deel uit van de G7.

(kmlo)