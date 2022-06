Amerikaan Quentin Goodin naar Telenet Giants Antwerp

Telenet Giants Antwerp heeft met Quentin Goodin een eerste versterking voor het nieuwe seizoen aangetrokken. Goodin is een 24-jarige en 1m93 grote combo-guard die overkomt van het Duitse Bayer Leverkusen. In de Duitse Pro A (tweede klasse) was hij goed voor een gemiddelde 15 punten, 4 rebounds en 4 assists. In college speelde hij voor Xavier University in de NCAA. Goodin tekende voor 2 jaar bij de Giants.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Coach Ivica Skelin, de nieuwe Kroatische coach van de Sinjoren, start met zijn selectie half augustus de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op 2 oktober vat Telenet Giants Antwerp in de Lotto Arena het BNXT-seizoen met de Vlaamse kraker tegen Oostende aan.