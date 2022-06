Bergstraat twee weken dicht voor herstel van wegdek

Al enkele maanden is het moeilijker passeren op de Bergstraat. Voor de zoveelste keer is een betonvak verzakt, en het doorgaand verkeer moet daarom al een hele tijd over één rijbaan. “Vanaf maandag 27 juni begint de aannemer met de herstelling. De beschadigde beton wordt opgebroken, er komt een nieuwe onderlaag en daarop wordt dan een asfaltlaag geplaatst. De bedoeling is dat deze werken zijn afgerond tegen uiterlijk vrijdag 8 juli, de start van het bouwverlof. Voor deze herstelling moet de weg ter hoogte van de verzakking volledig dicht, en dus voorzien we omleidingen” zo licht schepen van openbare werken Luc Vaes (cd&v) toe. Op de gemeenteraad van mei gaf de schepen al aan dat de Bergstraat is aangemeld om volledig te worden heraangelegd in de volgende legislatuur. len