Tibo De Smet pakt Belgische titel in toptijd op 800 meter en duikt ruim onder EK-limiet

Tibo De Smet heeft zondag op het BK atletiek in Gentbrugge de 800 meter gewonnen in een toptijd van 1:45.32. De 23-jarige Gentenaar verpulverde zijn persoonlijk record en dook ruim onder de EK-limiet, die op 1:45.90 stond.

Het persoonlijk record van De Smet stond sinds vorige week op 1:46.54, maar daar dook hij in Gentbrugge ruim onder. Hij stak zondag zijn ticket op zak voor het EK in München in augustus en strandde op amper twaalf honderdsten van de limiet voor het WK in juli in Eugene. Voor de Belgische titel hield hij topfavoriet Aurèle Vandeputte af, die al geplaatst was voor München en als tweede eindigde in 1:45.65.

Niemand zag De Smet op voorhand als favoriet, maar zelf startte hij op zijn eigen trainingspiste wel met grote ambities. “Ik ben al twee keer derde geweest op een BK, dus dit jaar had ik maar één doel en dat was winnen”, zei hij na afloop. “Ik wist dat mijn vorm goed was nadat ik vorige week ook al mijn persoonlijk record bijstelde, maar zo’n chrono had ik toch niet zien aankomen.”

Concrete ambities voor het EK heeft De Smet nog niet. “Ik heb nog niet de tijd gehad om daar over na te denken”, klonk het. “Het wordt mijn eerste kampioenschap bij de grote jongens, dus ik ga vooral om ervaring op te doen.” Dat hij de WK-limiet nipt miste, liet de Gentenaar niet aan zijn hart komen. “Ik ben geweldig blij met mijn resultaat en ga nu niet zitten balen”, besloot hij.