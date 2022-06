Ploegmaats en allebei favoriet op het BK, maar Jasper Philipsen en Tim Merlier komen ook samen ten val (zonder veel erg)

Aplecin-Fenix had met Jasper Philipsen en Tim Merlier twee favorieten in de rangen voor het BK op de weg. De twee zijn allebei snel in de sprint, maar… kwamen ook samen ten val.

Op zo’n 80 kilometer van de streep verloor Edward Theuns naast de tramsporen in Middelkerke de controle over zijn fiets. In zijn val sleurde hij Jasper Philipsen en Tim Merlier mee, de twee snelle mannen van Alpecin-Fenix die allebei hun kans mochten gaan van de ploeg. De schade leek gelukkig mee te vallen en allebei konden ze snel weer hun plaats innemen in het peloton, maar het toont nog maar eens dat op een BK het gevaar in elk (klein) hoekje verscholen ligt...

LIVE.Volg hier LIVE het BK Wielrennen op de weg in Middelkerke!