OVERZICHT. Nationale kampioenschappen op de weg: Nils Politt is Duits kampioen, jonge verrassing in Spanje

Niet alleen in België werd het nationaal kampioenschap wielrennen op de weg beslecht, ontdek hier welke mannelijke profs in de andere landen voortaan in hun nationale trui mogen rijden.

DUITSLAND. Nils Politt klopt Arndt en Geschke

Nils Politt heeft zich zondag in Duitsland tot nationaal kampioen op de weg gekroond. De 28-jarige renner van BORA-hansgrohe haalde het 189 kilometer van Neheim naar Winterberg solo voor Nikias Arndt (DSM) en Simon Geschke (Cofidis).

Politt, die vrijdag ook al derde werd in het Duits kampioenschap tijdrijden, volgt op de erelijst zijn ploeggenoot Maximilian Schachmann op. Die kon niet deelnemen door een coronabesmetting. Het is voor Politt zijn eerste nationale titel bij de profs. Vorig jaar was de klassieke renner de beste in een rit in de Ronde van Frankrijk en won hij het eindklassement in de Ronde van Duitsland.

OOSTENRIJK. Felix Grossschartner pakt eerste titel

BORA-hansgrohe schoot ook raak in Oostenrijk. Daar pakt Felix Grossschartner zijn eerste nationale titel. Grossschartner was donderdag ook al de beste in de tijdrit. De top 5 in Oostenrijk bestond met Patrick Gamper, Lukas Pöstelberger, Patrick Konrad en Marco Haller enkel uit renners van BORA-hansgrohe.

SPANJE. Jonge Carlos Rodriguez verrast

De 21-jarige Carlos Rodriguez heeft zich zondag tot Spaans kampioen wielrennen op de weg gekroond. De renner van INEOS Grenadiers kwam alleen over de meet en bleef Jesus Herrada (Cofidis) en Alex Aranburu (Movistar) voor.

Rodriguez eindigde vrijdag al vierde in de tijdrit en maakte in het laatste moeilijke stuk van de 186,1 kilometer lange wegrit in Palma de Mallorca het verschil. Hij volgt zo op de erelijst zijn ploegmaat Omar Fraile op.

ERITREA. Natnael Tesfatsion spurt niet en gunt Merhawi Kudus titel

Merhawi Kudus heeft zich zondag tot Eritrees kampioen wielrennen gekroond. De 28-jarige renner van EF Education-EasyPost bleef voorop met Natnael Tesfatsion (23), maar hoefde niet te sprinten voor de overwinning. Tesfatsion gunde zijn vijf jaar oudere landgenoot de nationale titel. Topfavoriet Biniam Girmay deed er alles aan om het tweetal nog bij te halen, maar slaagde daar uiteindelijk niet in.

© AFP

NEDERLAND. Pascal Eenkhoorn is koning op de VAM-berg

Vrijdag al werd Pascal Eenkhoorn de nieuwe Nederlandse kampioen op de weg. De renner van Jumbo-Visma versloeg op de VAM-berg zijn medevluchter Daan Hoole van Trek-Segafredo. Achter het tweetal sprintte Taco van der Hoorn naar brons. Jumbo-Visma houdt de Nederlandse driekleur dus in eigen rangen, na Timo Roosen vorig jaar.