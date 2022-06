Grote verrassing bij de vrouwen: Kim de Baat (31) pakt eerste Belgische titel, peloton en Lotte Kopecky laten zich verrassen

Kim de Baat (Plantur-Pura) heeft verrassend haar eerste Belgische titel ooit gepakt. De 31-jarige De Baat haalde het in Middelkerke voor Fien Van Eynde en Sara Maes in een sprint met zeven. Lotte Kopecky bleef op een sprint speculeren, maar het peloton kwam te laat en liet zich in de luren leggen. Een scenario dat niemand had kunnen schrijven.