Open VLD en PS willen recht op abortus in grondwet

De PS wil met hoorzittingen in het parlement uitzoeken hoe het recht op abortus in de grondwet verankerd kan worden. Open VLD is het daarmee eens, zegt Gwendolyn Rutten in De zevende dag.

‘Ik ben ervan overtuigd dat het grondrecht is van vrouwen en ik vind ook dat wij in ons land, of zelfs in Europees verband, stappen moeten zetten om dat recht grondwettelijk te verankeren’, zegt Open VLD -politica en voormalige partijvoorzitter Gwendolyn Rutten in De zevende dag. ‘Als abortus een grondrecht is voor vrouwen, kan je het niet in één-twee-drie afschaffen bij een andere meerderheid.’ Dat het in de VS nu uit de grondwet gehaald, wordt vindt Rutten gevaarlijk. ‘In de VS kan elke staat nu individueel over beslissen en we zien onmiddellijk hoe staten als Alabama heel ver gaan en abortus in alle gevallen, ook bij incest en verkrachting, meteen verboden heeft.’

De PS liet zaterdag bij monde van hun fractievoorzitter, Ahmed Laaouej, al weten voor een verankering van het recht op abortus in de grondwet te zijn. Laaouej noemde de beslissing van het Hooggerechtshof in de VS ‘een mondiale ramp’. Zijn partij wil daarom n het parlement een initiatief nemen om ‘deze fundamentele vrijheid in de grondwet’ te verankeren. Laaouej suggereert hoorzittingen te organiseren. ‘Om het recht op abortus te beschermen en te vermijden dat we stappen achteruit zetten, moeten we een standstill-effect garanderen (een grondwettelijk principe waarbij sociale rechten niet terug gedraaid kunnen worden, red.) alsook de artikels 11 bis, 22 en 23 (over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, de bescherming van het privéleven en de sociale zekerheid, red.) mobiliseren. Zo moeten we de achteruitgang van vrouwenrechten in België tegengaan.’

De socialisten willen enkele grondwetsspecialisten verzamelen om een manier te zoeken waarop deze rechten verankerd kunnen worden. Ze gaan dit agendapunt aandragen bij de volgende commissie Grondwet en Institutionele vernieuwing.

Blijven strijden

Enkele weken geleden heeft het Europees Parlement een resolutie gestemd om het Amerikaans Hooggerechtshof op te roepen het recht op abortus niet te schrappen uit de grondwet. ‘Als de rechten van vrouwen ergens achteruitgaan, gaan ze overal achteruit. In de VS is nu de doos van pandora geopend’, zet Europees parlementslid Asita Kanko (N-Va) in De zevende dag. ‘In Europa moeten we beseffen dat we voor onze eigen deur moeten vegen.’

Ook de nieuwe CD&V-voorzitter Sammy Mahdi noemde abortus in De zevende dag een vrouwenrecht ‘waar we voor moeten blijven strijden’. ‘Amerika is vandaag niet het voorbeeld over dit onderwerp. Maar we moeten er serieus over spreken en niet in politieke spelletjes verzanden.’