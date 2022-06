Sammy Mahdi (CD&V) legt gemeenschapsdienst voor asielzoekers opnieuw op tafel: “Mogen meer verwachten van nieuwkomers”

Het idee is niet nieuw, maar Mahdi, aftredend staatssecretaris voor Asiel en Migratie, lanceert het opnieuw in een interview met De Zondag. “Ik vind wel dat er meer verwacht mag worden van nieuwkomers”, zegt hij. “Het is goed dat asielzoekers eindelijk aan de slag mogen, maar ik zou nog een stap verder willen gaan. Laat hen ook gemeenschapsdienst doen, zoals we ook vragen aan werklozen. Zo betrek je die mensen veel sneller bij onze samenleving. Dat is geen pestmaatregel, hè. Ik krijg dikwijls van asielzoekers zelf te horen dat de lat gerust wat hoger mag. Het zal hun integratie alleen maar bespoedigen.”

De gemeente Maarkedal probeerde het idee al eens te introduceren in 2015. OCMW-voorzitter Joris Nachtergaele (N-VA) wou asielzoekers op zijn grondgebied nuttige karweitjes laten opknappen. Dat zou op vrijwillige basis gebeuren, maar wel ‘met lichte aandrang’. De toenmalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA), was voorstander.

Mislukte terugkeer

Zondag toonde Francken, intussen lid van de oppositie, zich kritisch voor een mogelijke verplichting. “Die mensen zitten in de wachtkamer van onze samenleving”, zei hij. “Meer dan zestig procent krijgt een ‘nee’ en moet dus terugkeren. Dan heb je een probleem als je hen al een job hebt bezorgd. Ze zijn dan geïntegreerd en je moet zeggen dat ze terug moeten naar hun thuisland. Die terugkeer mislukt compleet en ze blijven hier illegaal.”

De opvolger van Mahdi moet volgens Francken vooral zorgen voor een snellere asielprocedure. Vandaag duurt die soms meerdere jaren. “Je moet zorgen dat die procedure maximaal drie tot zes maanden duurt”, zei hij. “Dan heb je die problemen niet. Met deze regering lukt dat niet omdat de instroom zo groot blijft.”