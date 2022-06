Dierenvriend wil Australische lachvogel plezieren met hapje, maar die heeft iets anders op het oog

Een Australische lachvogel voederen? Dat zal deze dierenvriend uit de staat Victoria vermoedelijk niet al te snel opnieuw proberen. Toen hij de exotische vogel tegenkwam en het wilde plezieren met een regenworm, bleek het dier niet meteen het hapje in de gaten te hebben. In plaats daarvan beet de lachvogel in de vinger van de man, die het bijgevolg uitschreeuwde van de pijn. Kort nadien kreeg de vogel alsnog het voedsel te pakken, al was het kwaad natuurlijk al geschied. “Van zodra ik stopte met filmen, had ik een bloedende vinger”, vertelde hij.