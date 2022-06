Red Panthers verslaan Verenigde Staten in slotwedstrijd Hockey Pro League met 3-0

De Belgische hockeyvrouwen hebben zondag hun afsluitende wedstrijd in de Hockey Pro League winnend afgesloten. In het Nederlandse Den Bosch werd met 3-0 gewonnen van de Verenigde Staten. Ambre Ballenghien, Alix Gerniers en Louise Versavel zorgden voor de doelpunten.

Zaterdag haalden de Panthers het ook al met 5-0. De Belgische vrouwen waren vooraf al zeker van de vierde plaats in de eindafrekening van de Pro League. Het is hun beste resultaat ooit in de Pro League na een vijfde plaats in 2019 en een zevende plaats in 2020.

De Argentijnse vrouwen pakken de eindoverwinning, voor Nederland en India. De Verenigde Staten zijn negende en laatste.

De Red Panthers bereiden zich voor op het WK hockey in het Nederlandse Amstelveen (1-17 juli). De Panthers werden op het WK in groep D ingedeeld met Zuid-Afrika, Australië en Japan.

