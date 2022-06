Jelle Geens valt net naast het podium op WK supersprint

Jelle Geens is zaterdag in Montréal als vierde geëindigd in de finale van het WK supersprint triatlon. De 29-jarige Limburger moest enkel de Brit Alex Yee, de Nieuw-Zeelander Hayden Wilde en de Fransman Léo Bergere voor laten gaan. Marten Van Riel werd negende.

De finale werd in drie etappes afgewerkt. Dertig triatleten namen de start in het eerste deel van de finale, twintig daarvan stootten door naar de tweede finale en vervolgens streden de beste tien triatleten om de wereldtitel supersprint. Erwin Vanderplancke (23e) en het duo Valérie Barthelemy (25e) en Claire Michel (opgave na het zwemmen met een kuitblessure) bij de vrouwen sneuvelden in het eerste deel van de finale, Geens en Van Riel haalden de laatste tien.

Geens werd eerste en vijfde in de eerste twee finalewedstrijden, Van Riel negende en tiende. De triatleten werkten telkens een parcours 300 meter zwemmen, 6,6 km fietsen en 2 km lopen af.

In de laatste finale maakte Yee het verschil in de loopproef. Hij finishte in 21:55, nipt voor Wilde (21:58), Bergere (21:59) en Geens (22:01). Van Riel finishte in 22:41.

Het WK supersprint werd georganiseerd in de marge van de World Triathlon Series-manche in Montréal. Zondag vindt het WK in de gemengde aflossing nog plaats, met ook de Belgian Hammers aan de start. Jelle Geens, Valérie Barthelemy, Marten Van Riel en Hanne De Vet vormen er het Belgische team. De Vet vervangt de geblesseerde Michel.